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Karşıya geçmek istedi, otomobil çarptı: 1 yaralı

Karşıya geçmek istedi, otomobil çarptı: 1 yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 43 yaşındaki S.Ö., otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Egemenlik Bulvarı'na dönüş yapmak isteyen 09 HH 899 plakalı otomobil, o esnada yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan S.Ö. isimli 43 yaşındaki kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın yaralandı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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