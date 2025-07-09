Aydın'da Yasa Dışı Kenevir Ekimi: Üç Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Yasa Dışı Kenevir Ekimi: Üç Şüpheli Yakalandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde, yasa dışı kenevir ekimi yapan üç şüpheli yakalanırken, ele geçirilen 595 kök kenevir ve metamfetaminle ilgili adli süreç başlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde dağlık alanda 595 kök kenevir ele geçirilirken, olayla ilgili üç şüpheli yakalandı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Bağarası Jandarma Karakol Komutanlığınca" Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçuna yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Güneyyaka Mahallesi Yalıkaya mevkii dağlık alanda E.E., U.B.G. ve H.E. isimli şahısların yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin ekim yaptığı alanda yapılan aramada, bir miktar metamfetamin, 495 kök kenevir, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheliler yakalanırken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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