Aydın'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde komşularının haber alamadığı 68 yaşındaki Mustafa Kekiksucu, evinde ölü olarak bulundu. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde komşularının uzun süredir haber alamadığı yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Umurlu Mahallesi 4087 Sokak'ta saat saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Mustafa Kekiksucu'dan (68) dün sabah saatlerinden bu yana haber alamayan komşuları şahsın hayatından endişe duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çilingir marifeti ile eve girdi. Kekiksucu evde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kekiksucu'nun hayatını kaybetti tespit edildi. Acı haberi alan Kekiksucu'un komşuları yasa boğulurken, şahsın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
