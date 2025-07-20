Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 511 Lyrica Hap Ele Geçirildi

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 511 Lyrica Hap Ele Geçirildi
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koçarlı'da yaptıkları şok yol kontrolü sırasında panikleyen bir şahsın tarla içerisine attığı poşette 511 adet Lyrica hap buldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın ekipleri görünce panikleyerek tarla içerisine attığı poşet içerisinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu maddeleri Koçarlı'ya satmak için getirdiği tespit edilen M.B. isimli şüpheli, Söke-Koçarlı karayolu üzerindeki Bıyıklı Mahallesi Mezarlık mevkisinde jandarmanın şok yol kontrolünü görünce panikledi. Şüpheli şahsın elindeki poşeti tarla içine attığı belirleyen ekipler tarafından yapılan aramada, tarla içerisinde şüpheliye ait poşet bulundu. Poşetin içerisinde 511 adet Lyrica (Galara) hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılırken, olayla ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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