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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltına Alındı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durumlarından şüphelenilerek durdurulan 3 şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durumlarından şüphelenilerek durdurulan 3 şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde jandarma ekipleri devriye esnasında durumlarından şüphelendiği 3 şahsı durdurdu. B.Y., T.U. ve M.K. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Germencik Jandarma Aydın Güvenlik Uyuşturucu 3. Sayfa Güncel Haberler

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