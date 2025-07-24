Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Yakalandı
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Aydın ve ilçelerinde yapılan uyuşturucu ile mücadele kapsamında 15 şüpheli yakalanırken, 51 kök kenevir ele geçirildi. Adli süreç devam ediyor.

Aydın ve ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 15 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette 15 şüpheli yakalandı. Faaliyet sonucunda 51 kök kenevir ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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