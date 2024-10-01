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Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada, araç çarpışması sonucu bir sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, Söke Kuşadası Çevre Yolu'nda, Ankara Evleri Kavşağı'nda meydana geldi. Kazada, Salih Küçük'ün kullandığı 09 SR 788 plakalı araç, Hasan E. yönetimindeki 09 YE 929 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Salih Küçük, aracında sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımlarıyla araçtan çıkarılan Küçük, ağır yaralı olarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Küçük'ün hayatını kaybettiği açıklandı. Kazada yaralanan 3 kişinin ise hastanede tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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