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Aydın'da Trafik Denetimi: 6 Sürücüye Ceza, 2 Araç Men Edildi

Aydın'da Trafik Denetimi: 6 Sürücüye Ceza, 2 Araç Men Edildi
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Aydın'ın Köşk ilçesinde yapılan trafik denetiminde kurallara uymayan 6 sürücüye toplam 10 bin 651 TL para cezası kesildi ve 2 araç trafikten men edildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde trafik kurallarına uymayan 6 sürücü cezadan kaçamazken, 2 araç da trafikten men edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Köşk ilçesi Ödemiş il yolunda trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 101 araç ve 121 şahıs kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 6 sürücüye 10 bin 651 TL trafik idari para cezası uygulandı, 2 araç da trafikten men edildi. Vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerini devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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