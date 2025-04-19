Aydın'da Trafik Denetimi: 6 Sürücüye Ceza, 2 Araç Men Edildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde trafik kurallarına uymayan 6 sürücü cezadan kaçamazken, 2 araç da trafikten men edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Köşk ilçesi Ödemiş il yolunda trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 101 araç ve 121 şahıs kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 6 sürücüye 10 bin 651 TL trafik idari para cezası uygulandı, 2 araç da trafikten men edildi. Vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerini devam edeceği öğrenildi. - AYDIN