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Efeler'de yolun karşısına geçmek isteyen kadına taksi çarptı: 1 yaralı

Efeler'de yolun karşısına geçmek isteyen kadına taksi çarptı: 1 yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde ticari taksinin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ticari taksinin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 09 T 0084 plakalı ticari taksi, Kızılay Caddesi'ne dönüş yapmak istediği esnada yolun karşısına geçmek isteyen D.K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, başından yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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