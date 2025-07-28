Aydın'da Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı, 2 Yaralı

Aydın'da Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı, 2 Yaralı
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Efeler ilçesinde yasak dönüş yapan bir ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 genç yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ters yönden dönüş yapmak isteyen ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 EH 994 plakalı ticari araç, dönüşün yasak olduğu yerden Mesudiye Caddesi'ne dönüş yapmak istediği esnada bulvar üzerinde seyreden motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki B.K. ve K.A. isimli iki genç yola savruldu. Kazada 2 kişi yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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