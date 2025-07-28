Aydın'da Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı, 2 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ters yönden dönüş yapmak isteyen ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 EH 994 plakalı ticari araç, dönüşün yasak olduğu yerden Mesudiye Caddesi'ne dönüş yapmak istediği esnada bulvar üzerinde seyreden motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki B.K. ve K.A. isimli iki genç yola savruldu. Kazada 2 kişi yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN