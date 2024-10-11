Aydın'da Terör Propagandası Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da terör propagandası yapan 4 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından aranan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Söke, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerinde Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK/KCK- THKP/C) suçundan 4 şüpheli şahıs eşzamanlı operasyon ile yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN