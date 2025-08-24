Aydın'da Tarımsal Ürün Hırsızlığına Karşı Jandarma Operasyonu

Aydın'da Tarımsal Ürün Hırsızlığına Karşı Jandarma Operasyonu
Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, tarımsal ürün hırsızlıklarını önlemek amacıyla düzenledikleri devriye sırasında bir şüpheliyi suçüstü yakaladı. Jandarma, çiftçileri hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirerek denetimlerin devam edeceğini duyurdu.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, tarımsal ürün hırsızlıklarının önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği devriyelerde bir şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aydın Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri tarafından 23-24 Ağustos tarihlerinde Turanlar, Reisköy, Mursallı, Tekin, Ömerbeyli, Kızılcagedik, Alangüllü ve Neşetiye mahallelerinde geniş çaplı önleyici devriye faaliyeti icra edildi. Çalışmalara Jandarma Komando, Asayiş, Motorlu Asayiş Timleri ile Trafik Jandarması katıldı. Denetimler sırasında bir şahsa ait bahçede bulunan şüpheli yaklaşık 5 kilogram inciri çaldığı sırada suçüstü yakalanırken, şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan devriye faaliyetlerinde bahçelerde ve tarlalarda çalışan çiftçiler bilgilendirilerek, hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Tarımsal ürün hırsızlıklarını önlemeye yönelik jandarma denetimlerinin aralıksız süreceği belirtildi. - AYDIN

