Aydın'da Tarihi Kültür Varlıkları Kaçakçılığına Baskın

Aydın'da Tarihi Kültür Varlıkları Kaçakçılığına Baskın
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İncirliova ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi nitelikte 5 adet para ve 1 adet broş ele geçirildi. Ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından İncirliova ilçesinde bir eve düzenlenen baskında farklı dönemlere ait 5 adet tarihi para ve 1 adet broş ele geçirilirken, ev sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından tarihi niteliği olan kültür varlıkları kaçakçılığı faaliyetlerine ilişkin yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, İncirliova ilçesinde bulunan bir evde yapılan aramada farklı dönemlere ait; 5 adet kültür varlığı niteliğinde para, 1 adet kültür varlığı niteliğinde broş ele geçirildi. Ev sahibi Ö.O. isimli şahıs hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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