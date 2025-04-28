Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 12 Eser Ele Geçirildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik icra edilen faaliyette, Akyaka Mahallesi'nde arazi sahibi E.Ö. ile birlikte S.Ö., E.Ö., E.İ. isimli şüpheliler kaçak kazı sonucu bir mezar içerisinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler bulundu. Buldukları tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri arayan E.Ö. isimli şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 2 adet bronz sikke, 1 adet altın yüzük, 5 adet bronz düğme, 1 adet gümüş kemer tokası, 1 adet gümüş çanta tokası, 1 adet yağ lambası, 1 adet testi kapağı ele geçirildi. 12 adet tarihi eser Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN