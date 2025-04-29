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Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçıları Suçüstü Yakalandı

Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçıları Suçüstü Yakalandı
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kazı alanında çeşitli kazı aletleri ve tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaça kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Kanuna Muhalefet suçunu işleyen şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Karacasu ilçesi Geyre Mahallesi'nde birinci derece sit alanı içerisinde bulunan tarlada tarihi eser bulmak amacıyla İ.Ç., B.S., C.A., S.A. ve A.O. isimli şüpheliler kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte ayrıca yapılan aramalarda 1 adet çapa, 1 adet kürek, 4 adet birer adet metre uzunluğunda demir çubuk, 1 adet el bidonu, 1 adet titanyum karışımlı alan tarama çubuğu, 1 adet pirinç karışımlı alan tarama çubuğu, 2 adet bronz yüzük ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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