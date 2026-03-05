Çeşitli suçlardan aranan 3 kişi, jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Söke ve Kuyucak ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 3 kişi jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Söke ilçesinde 'Resmi Belgede Sahtecilik ile Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçlarından hakkında 6 yıl 1 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.B.'yi (47) yakaladı. Jandarma ekiplerince ayrıca Söke ilçesinde yapılan operasyonda 'Silahla Tehdit' ile 'Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma' suçlarından 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G.'yi (E/41) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Kuyucak ilçesi Çobanisa Mahallesi'nde de gerçekleştirilen bir başka operasyonda, 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G. (44) yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı