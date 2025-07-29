Aydın'da Suç Önleme Denetimi: 56 Kişi ve 21 Araç Sorgulandı

Aydın'da Suç Önleme Denetimi: 56 Kişi ve 21 Araç Sorgulandı
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Köşk ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 56 şahıs ve 21 araç sorgulandı. Denetimlerin halkın güvenliği için devam edeceği belirtildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde suçun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 56 şahıs ve 21 araç sorgulandı.

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık yerlerde ve çevresinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla denetim gerçekleştirildi. Köşk ilçesi Yavuzköy, Ovaköy ve Başçayır mahallelerinde yapılan çalışmalarda 56 şahıs ve 21 araç sorgulanırken, 7 umuma açık yer de kontrol edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Halkımızın güvenliği ve huzuru için denetimlerimiz devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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