Aydın'da Suç İle Mücadelede 116 Şahıs Yakalandı

Aydın'da emniyet ekiplerince yapılan 1 haftalık çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 116 şahıs yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 20-26 Ocak tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda toplam 22 bin 247 şahsın sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalar ve çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 116 şahıs yakalandı, 65 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 8 adet tabanca, 9 adet pompalı tüfek, 96 adet fişek, 48 gram uyuşturucu madde, 11 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca faili meçhul 21 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Trafik yönünden yapılan çalışmalarda ise 18 bin 258 aracın sorgusu yapıldı. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 81 araç trafikten men edildi, 3 bin 854 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - AYDIN