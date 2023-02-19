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Aydın'da sit alanında kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'da sit alanında kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 3.derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 şahıs Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 3.derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 şahıs Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Geyre Mahallesi'nde 3.derece sit alanında Y.C., ve K.D. isimli şahıslar tarihi eser bulmak amacıyla ile kaçak kazı yaptıkları esnada muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Aydın 3. Sayfa Haberler

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