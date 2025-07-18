Aydın'da 'Sıcak Nokta' Uygulamasında 2 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da 'Sıcak Nokta' Uygulamasında 2 Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacasu ilçesinde düzenlenen 'Sıcak Nokta' uygulamasında 189 kişinin sorgusu yapıldı ve çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı. Jandarma denetimlerinin halkın güvenliği için sürdüğü belirtildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde gerçekleştirilen 'Sıcak Nokta' uygulamasında 2 aranan şahıs yakalandı.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığınca Yaykın, Yazır, Ataeymir ve Geyre mahallerinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 'Sıcak Nokta' uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulama kapsamında 189 şahsın sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı. Ayrıca denetimler kapsamında 34 araç sorgulandı, 1 umuma açık yer kontrol edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollerimize devam etmekteyiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı

TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Mehmet Ali Tuncer'den acı haber

Rol aldığı yapımlarla hatırlanıyordu, acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.