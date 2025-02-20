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Aydın'da Sarhoş Halde Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı

Aydın'da Sarhoş Halde Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Koçarlı Mahallesi'nde alkolün etkisiyle havaya ateş açan Y.E. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olay yerinde boş kovanlar ele geçirilirken, şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

Aydın'ın Koçarlı Mahallesi'nde sarhoş halde havaya ateş açan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Koçarlı ilçesi Tekeli Mahallesi'nde ikamet eden Y.E. isimli şüpheli şahsın alkolün etkisi ile meskun mahal içerisinde silah ile ateş ettiği tespit edildi. Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca şüpheliden bir adet tabanca ile ateş ettiği bölgede ise boş kovanlar ele geçirilerek şüpheli yakalandı. Şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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