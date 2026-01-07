Evi ve arabasını yakıp kafasına sıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs iddiaya göre evi ve arabasını yakıp silahla kafasına sıktı.

Edinilen bilgiye göre, Umurlu Mahallesi'nde bir şahıs garajda park halinde olan arabasını ve evini ateşe verip silahla kafasına sıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde ekiplerin incelemesi sürüyor. - AYDIN