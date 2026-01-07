Haberler

Evi ve arabasını yakıp kafasına sıktı
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi, garajdaki arabasını ve evini ateşe verip silahla kafasına sıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs iddiaya göre evi ve arabasını yakıp silahla kafasına sıktı.

Edinilen bilgiye göre, Umurlu Mahallesi'nde bir şahıs garajda park halinde olan arabasını ve evini ateşe verip silahla kafasına sıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde ekiplerin incelemesi sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
