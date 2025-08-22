Aydın'da Park Halindeki Kamyon Yandı

Aydın'ın Karpuzlu İlçesi'nde park halindeki bir kamyon yandı. Sebebi belirlenemeyen yangınla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Yangın öğleden sonra Umcurlar-Derköy arasındaki bir bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş makinesi taşıyan ve henüz plakası ve sahibi tespit edilemeyen kamyon iş makinesini indirdikten sonra 2 köy arasındaki yol kenarına park edildi. Bir anda bölgeden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yanmakta olan kamyonu su tutarak söndürüp yangın çevreye sıçramaması için de tedbir aldı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken kamyon kullanılamaz hale geldi. jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN