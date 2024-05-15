Aydın'da Otoyol İnşaatında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde devam eden otoyol inşaatında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybederken, işçinin ölümüne vinç operatörlerinin koordineli hareket edememesinin neden olduğu iddia edildi.

İş kazası, Aydın - Denizli Otoyolu Yenipazar Hamzabali Şantiyesi'nde saat 15.30 sıralarında önceki gün meydana gelmişti. Vinçlerden birinin kopması üzerine meydana gelen iş kazasında bu sırada köprü ayağı üzerinde bulunan işçi Hüseyin Çakar (39) dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten toprak zemine düşerek olay yerinde hayatını kaybetmişti

"Vinç operatörleri koordineli hareket edemeyince kaza yaşandı"

Toplu İş Makinaları ve İş Kamyonları Operatörleri Sendikası (TİMOSEN) Genel Başkanı Ahmet Sert, otoyol inşaatında yaşanan kaza ile ilgili olarak ilk yaptıkları incelemelerde, viyadükte bulunan köprü üzerine iki adet vince bağlı beton kolon yerine konmak üzereyken, vinç operatörlerinin koordineli hareket edememesi ile kazanın yaşandığını tespit ettiklerini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN