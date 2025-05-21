Aydın'da Otomobil Şarampole Girdi: Sürücü Yaralandı

Aydın'da Otomobil Şarampole Girdi: Sürücü Yaralandı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde, O.Ç. idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak şarampole girdi. Yaralanan sürücü, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir otomobil şarampole girerken, araç sürücüsü O.Ç. yaralandı.

Kaza, Aydın'ın Germencik ilçesi Ömerbeyli Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Ç(21) idaresindeki 81 DK 404 plakalı otomobil, Germencik istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole girdi. Araç sürücüsü O.Ç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılıp Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta maddi hasarın oluştuğu kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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