Haberler

Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 HSN 08 plakalı otomobil ile 09 APP 033 plakalı motosiklet kavşakta henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü ve yolcu konumundaki şahıs yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu: Rakibine dev fark

Ligimizin en değerli takımı açıklandı: Devasa bir fark var
Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

Fotoğraf her şeyi özetliyor! Kapıların açılmasıyla can pazarı yaşandı
Bodrum FK-Iğdır FK maçında ırkçılık skandalı! Stattan apar topar çıkartıldı

Futbolcuların isteğiyle o taraftara bakın ne yaptılar
İran Dışişleri Bakanı Arakçi NBC'ye konuştu: Kara işgaline hazırız

İranlı bakan meydan okumaya devam etti: Yüzleşmeye hazırız
Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu: Rakibine dev fark

Ligimizin en değerli takımı açıklandı: Devasa bir fark var
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor