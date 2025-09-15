Haberler

Aydın'da Okul Servisi Uçuruma Sürüklendi: 5 Yaralı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, freninin tutmaması sonucu yoldan çıkan okul servisi uçuruma sürüklendi. Şoför ve 4 öğrenci yaralandı, sağlık durumları iyi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yoldan çıkıp uçuruma sürüklenen servis minibüsünün şoförü ve 4 öğrenci kazada yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 09 P 8270 plakalı okul servisi iddiaya göre freninin tutmaması sonucu yoldan çıkarak uçuruma sürüklendi. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç devrilmeden ağaçlara takılarak durdu. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsü ve 4 öğrenciyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Aracın devrilmemesi ise kazanın şiddetini önlerken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
