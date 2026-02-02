Haberler

Aydın'da polis okul çevrelerinde önlemlerini artırdı

Aydın'da 188 bin öğrencinin ikinci dönemde ders başı yapmasıyla birlikte polis ekipleri okul çevrelerinde denetimlerini artırdı. 151 şahıs sorgulanırken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Aydın'da 188 bin öğrencinin ikinci dönemde ders başı yapması ile birlikte polis ekipleri de okul önleri ve çevresinde denetimlerini artırdı, 151 şahıs sorgulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Efeler ilçe merkezindeki okul çevrelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Okulların çevresinde güvenlik tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalarda bu saate kadar 40 iş yeri denetlenirken, 151 şahıs sorgulandı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, güvenlik tedbirlerinin artarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

