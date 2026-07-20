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Menderes'te kaybolan Şahin için çalışmalar yeniden başladı

Menderes'te kaybolan Şahin için çalışmalar yeniden başladı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne giren 11 yaşındaki Şahin Ö.'nün bulunması için arama çalışmaları 40. saatte devam ediyor. Daha önce 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş'un cansız bedenine ulaşılmıştı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne giren ve kaybolan 2 çocuktan biri olan 11 yaşındaki Şahin Ö. için bölgede çalışmalar yeniden başladı.

Geçtiğimiz 18 Temmuz günü serinlemek için girdikleri Büyük Menderes Nehri'nde kaybolan 2 çocuğun bulunması için çalışmalar başlatılmıştı. 32 dalgıç, 6 bot ve 90 personelin katılımıyla sürdürülen çalışmaların 21. saatinde 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş'un cansız bedenine ulaşılırken, 11 yaşındaki Şahin Ö.'nün bulunması için çalışmalar sürüyor. Dün havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara ara verilirken, bugün sabah erken saatlerde bölgeye gelen ekipler tarama çalışmalarına başladı. Çalışmalarda 40. saate ulaşılırken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Menderes'te botlar ve dalgıçlarla Şahin'in bulunması için çalışmalar sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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