Aydın'da bir evde yangın çıktı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Hatice T.'ye ait evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın ekiplerin müdahelesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İncirliova ilçesi Erbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hatice T.'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın etkisi ile tüm evi sardı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, yangında her hangi bir can kaybı ve yaralanan olmadığı öğrenildi. Alevlerin söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
