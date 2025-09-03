Aydın'da Muhtar Ölü Bulundu

Haberler

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Hamitler Mahallesi muhtarı B.A.D. bahçede ağaçta asılı halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir muhtar, bahçede ölü olarak bulundu.

Olay, Hamitler Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamitler Muhtarı B.A.D. (57) vatandaşlar tarafından ağaçta asılı halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde B.A.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. B.A.D.'nin ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Muhtarın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

