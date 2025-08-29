Aydın'da Motosikletle 50 Kilo İncir Çalan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde motosiklet ile 50 kilo incir çalan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Motorlu Asayiş Timlerince Germencik ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan devriye esnasında ekipler, İ.D. isimli şüpheli şahsın motosiklet ile hırsızlık yaptığını tespit etti. Şüpheli, 50 kilo çalıntı incir ile yakalandı. Çalıntı yaklaşık 50 kilogram incir, bahçe sahibine teslim edilirken, şüpheli İ.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor. - AYDIN