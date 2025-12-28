Haberler

Ehliyet sınavında kalp krizi geçiren aday hayatını kaybetti

Ehliyet sınavında kalp krizi geçiren aday hayatını kaybetti
18 yaşındaki Üzeyir Hazar, motosiklet ehliyeti almak için girdiği sınavda kalp krizi geçirerek kaza yaptı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ehliyeti almak için girdiği sınav sırasında seyir halinde iddiaya göre kalp krizi geçiren 18 yaşındaki genç, yaptığı kaza sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Aydın'da Denizli Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üzeyir Hazar (18) isimli genç ehliyet almak için girdiği sınavda 09 ABS 178 plakalı motosikletle seyir haline geçti. Sınav güzergahındayken iddiaya göre kalp krizi geçiren Hazar, motosikletin hakimiyetini kaybetti. Devrilen ve sürüklenen motosikletten düşen Hazar ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Hazar'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen Hazar hayatını kaybetti. Hazar'ın ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa


