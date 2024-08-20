Aydın'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde minibüsün motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Yenipazar yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki minibüs İhsan Çetinkaya (72) yönetimindeki motosiklet ile çapıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan savrulan motosikletten düşen Çetinkaya ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çetinkaya'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Çetinkaya doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çetinkaya'nın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN