Aydın'da Makilik Arazide Yangın Çıktı

Aydın'da Makilik Arazide Yangın Çıktı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Yazıkent Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına, Aydın Büyükşehir İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yangın söndürme ekipleri müdahale ediyor. Karadan ulaşımın zor olduğu bölgede havadan söndürme çalışmaları başlatıldı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yazıkent Mahallesi'nde makilik arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşımın zor olduğu bölgede havadan söndürme çalışmalarının başladığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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