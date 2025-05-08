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Aydın'da Kızartma Yağından Yangın Çıktı

Aydın'da Kızartma Yağından Yangın Çıktı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde ocakta unutulan kızartma yağının tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ocakta unutulan kızartma yağının tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, Köprülü Veysipaşa Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kızartma yapan ev sahibi bir anda yağın tutuşması sonucu tedirgin olup itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Tutuşan tava, ekipler tarafından balkona çıkarılıp olaya müdahale edilerek söndürüldü - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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