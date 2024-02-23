Aydın'da kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kasten yaralama suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İsabeyli Mahallesi'nde aranan M.K isimli şahıs, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kasten yaralama suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen faaliyetler devam ediyor. İsabeyli Mahallesi'nde "Kasten Yaralama " suçundan aranan ve hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K isimli şahıs yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN