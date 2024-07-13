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Aydın'da kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından emniyet ekiplerine teslim edildi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığınca Sultanhisar ilçesinde 05 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen " Kasten Öldürmeye Teşebbüs" ve "Kasten Öldürme" suçlarından aranan Ö.Ö (37) ismli şüpheli şahıs Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesinde yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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