Aydın'da Kanal Kenarındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'da Kanal Kenarındaki Yangın Kontrol Altına Alındı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde kanal kenarındaki bir arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler, TEİAŞ elektrik santraline yaklaşmadan kontrol altına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kanal kenarındaki arazide çıkan ve rüzgarla geniş alana yayılan yangın, itfaiyenin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi Ova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kanal kenarında bulunan boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Etkili olan rüzgar nedeniyle yangın geniş bir alana yayılırken, bölgeye takviye ekipler gönderildi. Alevlerin bölgedeki TEİAŞ'a ait elektrik santraline yaklaşmaması için ayrıca çaba sarf eden ekiplerin, çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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