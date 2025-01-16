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Aydın'da Kamyonet Aydınlatma Direğine Çarptı, Sürücü Yaralandı

Aydın'da Kamyonet Aydınlatma Direğine Çarptı, Sürücü Yaralandı
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Buharkent ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonet aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, yolun boş olması büyük bir facianın önüne geçti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli kara yolu üzeri Ortakçı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü bilinmeyen 27 AUJ 650 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devirdi Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, yolun boş olması muhtemel facianın önüne geçti. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle aksayan trafik aracın olay yerinden kaldırılması ile normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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