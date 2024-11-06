Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Kuyucak ilçesinde Sit Alanı'nda tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan beş şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Sit Alanı'nda kaçak kazı yapan beş şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı. Başaran Mahallesi Hisar Mevkii Hafza Hatun Türbesi (Sit Alanı) bölgesinde bulunan bir tarlada A.G., N.A., M.A., S.L., M.A.A. isimli 5 şüpheli şahıs tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte yeraltı tespit cihazı ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN