Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuyucak ilçesinde Sit Alanı'nda tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan beş şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Sit Alanı'nda kaçak kazı yapan beş şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı. Başaran Mahallesi Hisar Mevkii Hafza Hatun Türbesi (Sit Alanı) bölgesinde bulunan bir tarlada A.G., N.A., M.A., S.L., M.A.A. isimli 5 şüpheli şahıs tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte yeraltı tespit cihazı ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

 Trump'ın seçim zaferi Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte yeni döneme dair tüm merak edilenler

Trump'ın seçim zaferi Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
Trump'ın seçim zaferi sonrası Süleyman Soylu'dan dikkat çeken paylaşım

Trump'ın seçim zaferi sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARI! SSK, BAĞ-KUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Trump ne kadar oy aldı? ABD Başkanı Trump, Harris'e karşı kaç farkla kazandı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 6 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Altın fiyatları düşüyor mu? 6 Kasım çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Öğretmen, memur, polis maaşları ne kadar olacak? Icardi DNA testi mi yaptıracak? SON DAKİKA: ABD Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı, sonuç ne? TRUMP KAZANDI MI? Amerika seçimlerini kim kazandı? ABD seçim sonuçları açıklandı! Ankaralı Turgut kaç yaşında öldü? Ankaralı Turgut kanser mi, ne kanseri? Ankaralı Turgut öldü mü? Ankaralı Turgut hastalığı ne, neden öldü? Beşiktaş- Malmö maçı ne zaman? Beşiktaş- Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.