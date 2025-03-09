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Aydın'da Jandarmadan Trafik Denetimi: 23 Sürücüye 71 Bin TL Ceza

Aydın'da Jandarmadan Trafik Denetimi: 23 Sürücüye 71 Bin TL Ceza
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Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri, vatandaşların güvenliği için yaptığı trafik denetimlerinde 448 araç sorgulandı ve 23 sürücüye toplam 71 bin 895 TL ceza uygulandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 23 sürücüye 71 bin 895 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Başçayır mahalle yolu üzerinde üç periyot halinde Trafik Jandarması ile Otoyol Jandarma Timleri ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından ortak trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde; 448 araç ve 428 şahsın sorgulamaları gerçekleştirilirken, 23 sürücüye 71 bin 895 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan 22 araç trafikten men edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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