İsrail ateşkesi bozdu! Bomba yağdırılan Gazze'de bilanço git gide ağırlaşıyor

İsrail, Gazze'ye bomba yağdırdı! Bilanço git gide ağırlaşıyor
Hamas'tan ilk açıklama: İsrail ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu

Hamas'tan saldırı sonrası ilk açıklama! Kritik bir çağrı yaptılar
Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor

Teklif Şara'dan geldi! Türkiye'den çok konuşulacak Suriye hamlesi
Erdoğan'ın 'Görevinizi yapın' talimatı sonrası harekete geçen ekiplere böyle karşı koydular

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basan ekiplere böyle direndiler

Aydın'da Jandarmadan Kaçak İçki Operasyonu

Aydın'da Jandarmadan Kaçak İçki Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyon sonucunda yüklü miktarda sahte içki ve gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Şüpheli şahıs hakkında adli süreç başlatıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen takipli Kom faaliyeti kapsamında Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte kaçak/sahte alkol kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Çine ilçesinde şüpheli bir şahın ikametinde yapılan aramada, 1850 adet 50 CL içki, 125 adet litrelik içki, 45 adet 1000 CL içki, 30 adet 70 CL içki, 80 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 500 TL alkol satışından ele geçirilen para ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Gazze'deki katliamın ardından ABD'den skandal tehdit
img

Liderliği kaybedip canlı yayını bastı, sonrasında yaşananlar bomba
img

Galatasaray'a servet kazandıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı

Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı
Her AVM'de mağazası vardı! MyGlobe şirketi konkordato ilan etti

Türkiye'nin önde gelen markası konkordato ilan etti
Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev

Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor

Memurlara yeni hak geliyor
Simpsonlar'ın 2025 kehaneti doğru çıktı! 4 ülke resmen karanlığa gömüldü

Simpsonlar'ın kehaneti gerçek çıktı! 4 ülkede de aynı olay yaşandı
Somalili askerlerin eğitildiği kışlada büyük kavga! 2'si ağır çok sayıda yaralı asker var

Somalili askerlerin eğitildiği kışlada büyük kavga! İki kişi entübe

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.