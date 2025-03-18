Aydın'da Jandarmadan Kaçak İçki Operasyonu

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen takipli Kom faaliyeti kapsamında Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte kaçak/sahte alkol kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Çine ilçesinde şüpheli bir şahın ikametinde yapılan aramada, 1850 adet 50 CL içki, 125 adet litrelik içki, 45 adet 1000 CL içki, 30 adet 70 CL içki, 80 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 500 TL alkol satışından ele geçirilen para ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN