Aydın'da Jandarma Vatandaşları Hırsızlık ve Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirdi
Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından vatandaşlar hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi. Jandarma ekipleri, semt pazarı ve çevresinde tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından vatandaşlar hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Akçaova Mahallesi'nde bulunan semt pazarı ve çevresinde; hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu. Hırsızlık olaylarına yönelik tedbirli olunması için vatandaşları dikkatli ve duyarlı olmaları yönünde uyaran jandarma ekipleri, şüpheli şahıslara yönelik kimlik sorgusu da yaptı. - AYDIN