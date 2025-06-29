Aydın'da Jandarma ile Şok Yol ve Asayiş Uygulaması

Aydın'da Jandarma ile Şok Yol ve Asayiş Uygulaması
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Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, şok yol kontrolü ve umuma açık yer denetimi gerçekleştirdi. 23 araç kontrol edilirken, 114 şahsın kimlik sorgusu yapıldı ve 1 sürücüye ceza kesildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerinin katılımıyla şok yol ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Germencik Tekin Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Asayiş Timleri ve Trafik Jandarması ekiplerinin katılımıyla şok yol kontrolü ve umuma açık yer denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, 23 araç kontrol edilirken, 114 şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Denetimler sonucunda 1 sürücüye idari para cezası uygulandı. Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçluların tespiti ile kamu düzeninin korunması amacıyla yapılan denetimlerin, ilçe genelinde aralıklarla sürdürüleceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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