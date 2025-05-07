Aydın'da Jandarma, 4 Ayda 1.689 Aranan Şahısı Yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 4ayda aranan bin 689 kişi yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri başarılı çalışmalarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 1 Ocak-30 Nisan 2025 tarihleri icra edilen operasyonlarda; 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 895, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 116, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 96 ve ifadeye yönelik aranan 582 şahıs yakalandı.

Yakalanan bin 689 şahıs arasında; uyuşturucu suçundan 227, hırsızlık suçundan 221, dolandırıcılık suçundan 201, yaralama suçundan 178, yağma suçundan 25, öldürme suçundan 16, terör suçundan 3 şahıs ve diğer suçlardan aranan 818 şahsın olduğu öğrenildi. - AYDIN