İzinsiz kazı yaptı, suçüstü yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde mera arazisinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen bir kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin yanında kazı yapımında kullanılan aletler ele geçirildi.

Antik kentleri ve ören yerleri ile açık hava müzesi konumunda bulunan Aydın'da kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Koçarlı ilçesi Bıyıklı Mahallesi'ndeki bir mera arazisinde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, İzinsiz kazı yaptığı tespit edilen E.A.'yı (50), suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda şüphelinin yanında bulunan 1 adet hilti, 1 adet kürek ve 1 adet kazma ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Olayla ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
