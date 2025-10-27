Aydın'da İş Yerinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde iş yerinde başından silahla vurulmuş halde bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yedi Eylül Mahallesi Muğla Bulvarı üzerindeki akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan bir iş yerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem İnan'ın (31) bulunduğu alandan silah sesi yükseldiğini duyan iş yeri çalışanları, şahsı başından silahla vurulmuş halde yerde yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, İnan'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. İnan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamazken, ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN