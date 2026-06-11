Metrelerce yükseklikten zemine düşen işçi ağır yaralandı

Aydın'da inşaatın 6'ıncı katından düşen işçi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Efeler ilçesinde yapımı devam eden Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan F.Y. (27) iskelenin kopması sonucu dengesini kaybederek 6'ıncı kattan zemine düştü. Kazayı fark eden çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan F.Y., ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı