Aydın'da Huzurlu Sokaklar Uygulamasında 4 Bin 420 Şahıs Sorgulandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar Uygulamasında 4 bin 420 şahıs sorgulandı, 854 araç kontrol edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, genel asayiş ve kamu düzenin devamının sağlanması için 59 unsur ve 182 personelin katılımı ile Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda;

4 bin 420 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı. Uygulamada 854 araç kontrol edildi, 42 araca idari işlem yapılarak 8 araç trafikten men edildi. 149 umuma açık yer, 39 metruk yapı, 47 park-bahçe 28 işletmenin kontrol edildiği uygulamada, bir şahsa 2 bin 052 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN